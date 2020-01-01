Дмитрий Скриванов посетил в Перми первое в мире производство антиковидного препарата на основе донорской плазмы Поделиться Поделиться Твитнуть

Первое в мире производство антиковидного препарата на основе донорской плазмы создано в Перми на НПО «Микроген», входящего в фармхолдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». Клинические испытания пермского «КОВИД-глобулина» завершатся уже в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», это средство для иммунизации от COVID-19, было официально зарегистрировано Минздравом РФ еще в апреле текущего года. Доклинические и первая фаза клинических исследований показали безопасность антиковидного иммуноглобулина, отсутствие побочных эффектов и его эффективность для нейтрализации вируса.



Вторая и третья фаза испытаний идут сейчас в клиниках Москвы и ряда регионов. Для промышленного производства «КОВИД-глобулина» на пермском предприятии предстоит перерабатывать до 200 тонн донорской плазы в год. А на днях «Микроген» с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы от Прикамья Дмитрий Скриванов.

— Сотрудники НПО задавали очень правильные, содержательные вопросы, — поделился впечатлениями по итогам общения с коллективом научно-производственного объединения депутат. — Мне очень понравился тот диалог, который получился. Конечно, когда люди говорят и высказывают свое мнение, бывает, что оно тебя в чем-то не устраивает, но это, по крайней мере, по-честному. Такая открытость людей, безусловно, подкупает.



Выступая перед работниками «Микрогена», Дмитрий Скриванов оценил масштабы роли их предприятия не только для региона, но и для России в целом, как и ранее — для СССР.

Дмитрий Скриванов, депутат Государственной Думы:

— Ваше производство на протяжении уже 123 лет спасает жизни людей. Здесь в свое время были созданы значимые вакцины, которые спасли десятки тысяч жизней. И предприятия получило Государственную премию СССР за разработку препаратов. НПО «Биомед» по-старому и «Микроген» по-новому — это пример преемственности традиций высокотехнологичного предприятия. Как и 123 года назад, так и сейчас результатом вашей работы является защита здоровья и жизней миллионов людей.

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