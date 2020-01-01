Елена Синица В Прикамье за квартал количество зарегистрированных ипотечных сделок выросло на 21,5% А общее число зарегистрированных прав увеличилось на 39% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сравнении с I кварталом 2021 года, во II квартале в Прикамье число зарегистрированных прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости, сделок выросло на 39%. Их общее количество составило 186 280. Об этом сообщает пресс-служба краевого Росреестра.

Как сообщает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных, во II квартале 2021 года увеличилось общее количество зарегистрированных ипотечных сделок по сравнению с I кварталом на 21,5 % и составило 20 242 записи. Кроме того, по итогам шести месяцев 2021 года данный показатель вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.





За шесть месяцев 2021 года зарегистрировано 36 902 ипотечных сделки, 24 421 (66,2%) из которых в отношении жилой недвижимости.





Увеличилось и количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве. В первом полугодии 2021 года зарегистрировано 6187 таких договоров. Из которых 84% с использованием счетов эскроу. А это на 39% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.





Во II квартале 2021 года, по сравнению с I кварталом, заявители стали чаще обращаться за регистрацией вещных прав на жилые помещения на основании договора купли продажи (увеличение на 22%), и договора дарения (рост на 16%).

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