В строящемся корпусе школы №93 в Перми завершается внутренняя отделка Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров провел инспекционный выезд на стройплощадку нового корпуса школы № 93 по ул. Полины Осипенко, 46 в Перми. Строительные работы на объекте завершаются, сообщают в краевом минстрое.

Планируется, что учебный год дети начнут уже в обновленной школе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Сейчас в строящемся корпусе завершаются внутренние отделочные работы, ведется расстановка мебели. Выполненные этапы работ проверяются Инспекцией Госстройнадзора Пермского края. В ближайшее время будет проведена итоговая проверка.

«Перед подрядчиком стоит задача сдать объект в первой половине августа, чтобы 1 сентября состоялось открытие нового корпуса школы, и дети смогли начать занятия в комфортных условиях», — прокомментировал Андрей Колмогоров.

Отметим, строительство всех детских садов и школ в Пермском крае ведется под контролем регионального Минстроя. Регулярно проводятся инспекционные выезда на объекты. Сейчас на завершающей стадии строительства две школы: в Березниках и корпус школы №93 в Перми, на каждой из этих стройплощадок проверки министерством проводятся строго раз в неделю.

Новый четырехэтажный корпус школы № 93 будет рассчитан на 400 учеников. В здании разместятся учебные классы, библиотека, спортивный и актовый залы, а также технопарк, в котором будут оборудованы лаборатории робототехники, радиотехники, исследовательской и экспериментальной химии.

С начала года в Пермском крае построено шесть детских садов: в Перми, Пермском районе, с. Юрла и д. Кондратово, организовано 1 630 мест для дошкольников. Кроме того, завершено строительство двух школ: в п. Сылва и в с. Кочево. В общей сложности в обе школы смогут пойти 700 детей. Часть детских садов и школ строятся в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда».

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