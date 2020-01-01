Елена Синица Между Пермью и Чусовым запустят «Ласточку» Сейчас скоростные электрички курсируют до Краснокамска, Верещагино, Кунгура Поделиться Поделиться Твитнуть

Наталья Тимофеева

На открытии второй очереди железнодорожного вокзала в Чусовом губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что электропоезда «Ласточка» могут запустить и по направлению Пермь — Чусовой. Информацию об этом глава региона опубликовал в своём личном профиле в Instagram.

«Нам нужно, чтобы с этой станции отправлялись ещё и новые поезда «Ласточки». Это было бы тоже замечательным дополнением, преображением всего пути. Чтобы и жители города, и туристы приезжали на новых благоустроенных поездах», — говорит Махонин.





Он также сообщил, что пассажиропоток станции в среднем в сутки составляет около 700 человек, в год — порядка 300 тыс. человек.





Напомним, сейчас «Ласточка» курсирует из Перми до Краснокамска, Верещагино, Кишерти, а также до Екатеринбурга.





«Ласточка» — скоростной электропоезд, созданный на основе платформы Siemens Desiro, для Российских железных дорог. Первый поезд «Ласточка» вышел на линию в 2014 году.

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