Елена Синица Рекламодателя «Совкомбанка» могут оштрафовать на полмиллиона за незаконную рекламу Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские антимонопольщики признали рекламу финансовых услуг ПАО «Совкомбанк» нарушающей Закон о рекламе. Теперь рекламодателя банка ( ООО «Русский финансовый центр») ожидает штраф от 100 до 500 тыс.руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Пермское УФАС поступила жалоба Банка России на рекламу финансовых услуг ПАО «Совкомбанк». В газетах Чусового и Лысьвы содержалось предложение о возможности оформления кредита на сумму от 50 до 500 тыс. руб. от 8,9% годовых. Так, представленная информация была направлена на привлечение внимания потребителей к финансовым услугам ПАО «Совкомбанк» по выдаче кредитов.





«Согласно действующему законодательству, если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, то такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита (займа) для заёмщика и влияющие на неё», — поясняют в ведомстве.





Уточняется, что в рекламе была информация о процентной ставке, сумме займа, а вот о сроке его действия — нет. Соответственно, эта информация с указанием минимальной и максимальной суммы кредита не позволяет потребителю рассчитать, какую ежемесячную сумму ему нужно вносить для погашения кредита, какой период он будет вносить эту сумму, а также потребуются ли дополнительные затраты при выплате займа.





Таким образом, потребители получали неполную информацию об услуге банка. Это могло привести к нарушению их прав, и следовательно, противоречит Закону о рекламе.





Пермское УФАС России признало рекламу ПАО «Совкомбанк» ненадлежащей (ч. 3 ст. 28 Закона о рекламе).





Ответственность за нарушение Закона о рекламе несет рекламодатель — ООО «Русский финансовый центр». Ему выдано предписание — устранить выявленные нарушения.





Сейчас в УФАС решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении рекламодателя. Ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб.

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