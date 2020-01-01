Утром 2 августа в Перми под колёсами поезда погиб мужчина На место происшествия выехал транспортный прокурор Поделиться Поделиться Твитнуть

железная дорога

РЖД

В понедельник, 2 августа, в 5 часов утра на 1439 км пикета 7 перегона Пермь-II — Бахаревка Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован мужчина, об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

На место происшествия для координации действий следственно-оперативной группы и контролирующих органов выехал Пермский транспортный прокурор.

Надзорным органом начата проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.





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