Андрей Стрельцов «Амкар-Пермь» сыграл вничью с «Тюменью» Пермский клуб впервые с начала чемпионата не смог одержать победу Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В третьем туре первенства среди команд второго дивизиона ФНЛ красно- чёрным волею жребия пришлось вновь сыграть с ФК «Тюмень». Команды уже встречались две недели назад в рамках борьбы за Кубок. Тогда на стадионе «Звезда» так же была зафиксирована ничья в основное время и гости победили в серии пенальти.

Матч третьего тура так же завершился вничью, но со счётом 1-1. Гости открыли счёт на 25-й минуте — забил Даниил Карпов. У хозяев отличился капитан Евгений Тюкалов на 44-й минуте. Во втором тайме сибиряки не смогли реализовать одиннадцатиметровый удар.





Отметим, что до этого поединка в чемпионате ФНЛ-2 подопечные Рустема Хузина дважды праздновали успех на выезде, одержав победы в Барнауле и Омске.





Следующий поединок «Амкар-Пермь» проведёт на выезде 7 августа против ФК «Волга»

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