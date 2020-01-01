Елена Синица За неделю в Перми зафиксировали 39 случаев незаконной парковки на газонах Больше всего случаев выявили в Ленинском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю в районах Перми выявили 39 случаев незаконной парковки на газонах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в Ленинском районе выявили 17 случаев нарушения, в Дзержинском — 12, в Мотовилихинском — восемь, в Свердловском — два.





В администрации также уточняют, что после получения информации из ГИБДД о владельцах на них составят административные протоколы за нарушение Правил благоустройства.





Отметим, что парковка на газонах влечёт за собой штраф. Для граждан он составит 1 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 до 4 тыс. руб., для юридических лиц — в размере от 15 до 20 тыс. руб.

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