Елена Синица Правительство утвердило постановление о начале выплат для школьников Они начнут поступать уже со 2 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о начале единовременной выплаты на школьников в размере 10 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически всё готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнём перечислять уже с понедельника», — цитирует пресс-служба Михаила Мишустина.





Сообщается, что выплату получат родители более 20 млн школьников от шести до 18 лет.

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