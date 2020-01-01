Август в Пермском крае начнётся с сильных гроз Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду Поделиться Поделиться Твитнуть

По прогнозом синоптиков, 1 августа в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

В новь на воскресенье ожидаются сильные дожди, в течение всего дня местами пройдут грозы, при грозе порывы ветра могут достигать 15 — 18 м/с.

Жителей Прикамья просят соблюдать меры безопасности: во время непогоды укрываться в прочных сооружениях и избегать нахождения возле деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

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