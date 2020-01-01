Елена Синица В Прикамье спрос на земли для ИЖС за квартал вырос на 27% По стране этот показатель вырос на 10% Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

По итогам второго квартала 2021 года в сравнении с предыдущим, спрос на земли под жилое индивидуальное строительство (ИЖС) по стране вырос на 10%. Об этом сообщает «Авито недвижимость».

Кроме этого, выросла востребованность земель сельскохозяйственного назначения — +30% за квартал.





В то же время предложение в сегменте участков под ИЖС выросло на 17% за этот же период.





В Прикамье спрос на земли для ИЖС за квартал вырос на 27%, а на участки сельхоз назначения — в 1,5 раза.





При этом количество объявлений о продаже земли в регионе выросло на 26% и 36% соответственно. Приобрести участок под ИЖС в крае можно было в среднем за 22 857 руб./сот. (+3% за квартал), а земли сельскохозяйственного назначения — за 15 564 руб./сот. (+4% за квартал).





В сервисе растущий интерес к рынку земельных участков связывают с мерами государственной поддержки, в частности, с действием льготных ипотек.





«При этом высокий спрос на рынке будет сохраняться и ввиду нестабильной эпидемиологической ситуации, на фоне которой широкое распространение получили онлайн-форматы работы и учёбы, что позволяет большему числу семей при желании сделать выбор в пользу постоянного проживания за пределами города», — комментирует Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито недвижимости».

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