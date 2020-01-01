Две политические партии отказались подписывать соглашение «За безопасные выборы» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В документе говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании — кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов — должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Предложение поддержали пять партий, среди которых ЛДПР, «Родина», «Гражданская платформа», «Зелёные» и «Новые люди». Две — «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ — отказались.

Может ли подписание данного соглашения повлиять на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, обсуждают на площадке «Экспертного клуба». В частности, по мнению руководителя ООО «Центр избирательных технологий», политического эксперта, политтехнолога Людмилы Ознобишиной, данное соглашение больше можно считать информационным поводом, чем документом, имеющим руководство к действию.

«С одной стороны, это соглашение, получившее у ряда политологов название «пакт Проценко», — очередной повод обеспечить санитарную безопасность на выборах для тех же агитаторов, сотрудников штабов. Партии же, отказавшиеся подписать соглашение, стараются привлечь в свои ряды противников вакцинации. Насколько эта очень разнообразная аудитория является активным участником выборов — покажет время. Но непризнание достижений науки (в том числе советской) в борьбе с эпидемиями выглядит для коммунистов непоследовательно», — подчеркнула эксперт.

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