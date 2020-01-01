Строительство ЖК «Любимов» в Березниках отстаёт от графика Прокуратура предостерегает директора АО «КРПК» Поделиться Поделиться Твитнуть

Мониторинг строительной готовности возводимых объектов ЖК «Любимов» в Березниках показал готовность только двух домов из 14. Сохраняется проблема нехватки рабочей силы и техники, не завершены работы по инженерным сетям, внутренней отделке, благоустройству.

Так как возможный срыв срока сдачи объектов приведёт к нарушению прав участников долевого строительства, заместитель прокурора Пермского края Андрей Назаров объявил предостережение генеральному директору АО «Корпорация развития Пермского края».

В КРПК подтверждают наличие проблем.

Письма с уведомлением о переносе сроков передачи квартир уже начали получать будущие жители двух домов 6-го квартала ЖК «Любимов» на ул. Дощеникова, 3, Г. Братчикова, 2, а также трёх домов 10-го квартала на ул. Строителей, 1, Г. Братчикова, 4 и 8.

Сроки ввода в эксплуатацию домов на ул. Г. Братчикова, 2 и Дощеникова, 3 — 3-й квартал 2021 года, на ул. Строителей, 1, Братчикова, 4 и 8 — 4-й квартал 2021 года. Передача квартир состоится в 4-м квартале 2021 года и 1-м квартале 2022 года соответственно.

Возведением этих объектов занимается компания-генподрядчик ООО «Дом.59». Как пояснил исполнительный директор ООО «Дом.59» Сергей Якутов, сейчас на двух домах 6-го квартала работают 200–220 человек ежедневно. На Братчикова, 2 работы ведутся круглосуточно, строители работают в две смены.

«В августе-сентябре для ускорения темпов работ планируется увеличение количества строителей на всех объектах», — отметил Сергей Якутов.

В КРПК сообщили, что акт прокурорского реагирования рассмотрен, принят к сведению. Со своей стороны КРПК принимает ряд мер для усиления темпов строительства объектов на Правобережье Березников.

Особое внимание уделяется мобилизации трудовых ресурсов. Для привлечения на стройку компетентных кадров ведётся работа с Центрами занятости населения, студенческими стройотрядами, образовательными организациями. Кроме того, ведётся работа по привлечению иностранной рабочей силы.

В июле на объекты вышло еще порядка 120 строителей. Сейчас на строительстве 14 домов ЖК трудится 800 человек ежедневно, на части объектов работы ведутся круглосуточно.

В августе-сентябре на площадку прибудет еще порядка 150 квалифицированных строителей.

Завершение строительства многоквартирных домов и социальной инфраструктуры в ЖК «Любимов» остаётся на контроле прокуратуры края.





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