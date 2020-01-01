Олеся Максименко В создании ОЭЗ Прикамью поможет опыт Татарстана Практику Иннополиса Пермский край учтёт при организации современного городского пространства и университетской инфраструктуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В рамках ХII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Иннополис. Вместе с коллегами из Республики Татарстан глава Прикамья обсудил опыт создания особой экономической зоны (ОЭЗ).

Иннополис, общей площадью 1,2 тыс. га, возник в результате создания одноимённой ОЭЗ технико-внедренческого типа с IT-профилем. Город, в структуру которого входят университет и два технопарка может вместить около 150 тыс. человек, но на данный момент в нём проживают 5 тыс. человек. По словам мэра Иннополиса Руслана Шагалаева, только 26% населения города являются жителями Республики Татарстан. Средняя заработная плата — 97 тыс. руб.

На территории ОЭЗ работают более 240 компаний, в том числе 10 иностранных. Для резидентов зоны действуют льготы, опыт введения которых ОЭЗ «Иннополис» переняла у Прикамья. В частности, речь идёт об упрощённой системе налогообложения для организаций, работающих в сфере информационных технологий, сообщил генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов. Он добавил также, что в развитие инфраструктуры особой экономической зоны привлечено более 20 млрд руб. инвестиций из федерального и регионального бюджетов и ещё 16,8 млрд руб. составили внебюджетные инвестиции резидентов.

Напомним, в Пермском крае планируется создать первую в регионе особую экономическую зону в Осенцовско-промышленном узле. Кроме того, регион подал заявку на создание межвузовского кампуса мирового уровня в Камской Долине, развивает отрасль IT и поддерживает создание технопарков, поэтому, по мнению Дмитрия Махонина, опыт строительства Иннополиса очень важен для Прикамья.

«Конечно, Иннополис — это город будущего. Нам есть чему поучиться у коллег из Республики Татарстан в части организации нового городского пространства и удобной университетской среды. Самое главное — опыт Иннополиса поможет при создании в Прикамье новых технопарков и ОЭЗ. Сегодня край ведёт работу по формированию особой экономической зоны. Мы также рассчитываем, что наша заявка на создание межвузовского кампуса будет одобрена, и Пермский край войдет в число пяти регионов России, которые получат федеральную поддержку на строительство современного студгородка», — сообщил Дмитрий Махонин.

Кроме того, знакомство с Иннополисом позволит понять, какой стратегии придерживаться в процессе подготовки документации при реализации аналогичных инициатив в Прикамье, и каких ошибок при этом следует избежать.

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