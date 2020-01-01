Пассажиропоток в пермском аэропорту по сравнению с 2020 годом вырос в полтора раза И увеличился на 6,5% по сравнению с «допандемийным» 2019 годом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые шесть месяцев 2021 года пермский аэропорт Большое Савино обслужил 793,8 тыс. пассажиров. Эта на 6,5% выше показателя первого полугодия 2019 года и на 50% выше аналогичного периода 2020 года, сообщили в пресс-службе аэропорта.

С января по июнь 2021 года маршрутная сеть аэропорта пополнилась новыми направлениями.

Авиакомпания RedWings стала ежедневно летать в Домодедово. Авиакомпания «Победа» запустила полётную программу в Шереметьево. «Аэрофлот» открыл прямые рейсы в Анапу, Геленджик, Симферополь, Сочи.

Кроме того, расписание аэропорта пополнилось рейсами в Калининград, Ош, Бишкек, Ереван, Стамбул, Баку, Санкт-Петербург и Волгоград.

Также запущены регулярные международные перелеты в Ларнаку и Дубай.





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