Анна Брюханова За коррупцию краевая прокуратура привлекла к ответственности 314 должностных лиц Им предъявлены иски на сумму в почти 360 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2021 года прокуратурой Пермского края в сфере противодействия коррупции к ответственности были привлечены 314 должностных лиц. Им предъявлены иски на общую сумму в почти 360 млн руб., по материалам проверки возбуждено 15 уголовных дел. Об этом сообщили на коллегии надзорного органа.

В прокуратуре также отметили, что возникшую во время пандемии задолженность по зарплате удалось снизить на 230 млн руб., а также добиться перерасчёта коммунальных платежей на сумму свыше 3 млн руб.

По данным ведомства, с января по июнь 2021 года выявлено 33 тыс. случаев нарушения законодательства. Простым предостережением отделались 312 лиц, административную ответственность понесли 1,7 тыс. человек. Всего за период было возбуждено 140 уголовных дел.

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