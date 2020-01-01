Анна Брюханова В Перми по факту организации занятий проституцией возбуждено уголовное дело Двое подозреваемых заключены под стражу Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми прошли обыски помещений, которые, по сведениям краевого МВД, использовались для занятия проституцией. Об этом сообщает ВЕТТА.

В ходе рейда сотрудники полиции обыскали бани, гостиницы, съёмные квартиры и задержали лиц, причастных к организации незаконной деятельности, и девушек, оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение.

В данный момент двое подозреваемых заключены под стражу, следствие устанавливает всех причастных к совершению преступления.

По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ. Максимальная мера наказания за организацию занятия проституцией — пять лет лишения свободы. Расследование проводит ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю.

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