Елена Синица Определён подрядчик на строительство сетей водоснабжения в Мотовилихинском районе Работы выполнят за 27,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Работы по строительству сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы (Мотовилихинский район) выполнит ООО «Проектно-конструкторская фирма «КСОРЗ-М». Подрядчик выполнит работы за 27,6 млн руб. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 27,8 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техзаданию перед строительством сетей исполнитель должен вырубить деревья (30 шт.), разобрать бетонное покрытие, выполнить компенсационную высадку деревьев (46 шт.).





Срок выполнения работ — не позднее 362 дней с даты заключения контракта.

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