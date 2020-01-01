Охране труда — особое внимание Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» продолжается реализация мультимедийного проекта «12 ПРАВИЛьных друзей», направленного на популяризацию ключевых правил безопасности в сфере охраны труда.

Компания «Уралхим» непрерывно совершенствует и развивает систему управления охраной труда и промышленной безопасности. Её основные принципы отражены в 12 ключевых правилах. В проекте «12 ПРАВИЛьных друзей» дети заводчан рассуждают о том, насколько важно их соблюдать на рабочем месте и дома. Увидеть проект можно на штендерах, расположенных на главных проездах производственной площадки. На них находятся правила, портреты детей и QR-коды на видео.

Ранее, ко Всемирному дню охраны труда, в рамках проекта вышел календарь «12 ПРАВИЛьных друзей». Его получили все подразделения предприятия.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Правила охраны труда и промышленной безопасности должен знать каждый. На «Азоте» уделяют особое внимание этой важной сфере, в том числе приветствуется и современный, творческий подход к освещению темы. Теперь о том, что необходимо соблюдать правила, нам напоминают дети. Баннеры с фотографиями и полезной информацией расположены сразу при входе на территорию предприятия. И это мотивирует на более ответственное отношение к работе.

Напомним, в рамках стратегии развития «Уралхима» в области охраны труда и промышленной безопасности до 2025 года на заводе был реализован уникальный стрит-арт-проект «Азот. Краски жизни». Ключевые правила безопасности появились на стенах корпусов производственных подразделений предприятия в виде современных граффити.

Справка

Цель компании «Уралхим» в области охраны труда и промышленной безопасности — внедрить культуру безопасности, которая позволит максимально, насколько это возможно, снизить уровень травматизма, исключить аварии. Ключевые правила безопасности содержат единые требования к работникам предприятия при выполнении производственных задач, а также к сотрудникам подрядных организаций, занятых на объектах компании «Уралхим». В них учтена специфика производственной деятельности. Несоблюдение этих правил является грубейшим нарушением требований производственной дисциплины.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

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