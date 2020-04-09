Банк «Урал ФД» обновил условия по продукту «Банковская гарантия» Поделиться Поделиться Твитнуть

С июля 2021 года продукт «Банковская гарантия» от «Урал ФД» стал доступнее для корпоративных клиентов. Банк упростил условия выдачи гарантий на суммы до 5 млн руб. и до 10 млн руб. Особенно актуально это для тех предпринимателей, кому необходимо обеспечить участие в конкурсах и государственных закупках согласно требованиям ФЗ №44 и ФЗ №223.

Теперь получить банковскую гарантию в банке «Урал ФД» на сумму до 5 млн руб. можно без обеспечения, а до 10 млн руб. — под поручительство собственника. На сумму до 50 млн руб. банковская гарантия предоставляется при условии имущественного обеспечения и поручительства клиента.

«Мы обновили требования к заёмщикам, появилась возможность получить гарантию без обеспечения для суммы до 5 млн руб. Благодаря этому продукт стал более удобным и выгодным для клиентов и конкурентоспособным среди предложений других банков», — отметила Ольга Зайцева, начальник отдела развития продуктов и технологий.

Узнать более подробную информацию о финансовых услугах «Урал ФД» можно на сайте банка Uralfd.ru, в офисах по корпоративному обслуживанию клиентов или по телефону 8-800-300-20-70.

АО КБ «Урал ФД». Россия, г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 64, тел. 8 (342) 240-10-13.

Универсальная лицензия ЦБ № 249 от 09.04.2020 года.

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