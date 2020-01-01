Елена Синица В Прикамье разработку системы отслеживания незаконных граффити оценили в 51,3 млн руб. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 24 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое министерство закупок объявило конкурс по поиску подрядчика, который создаст систему для выявления и профилактики незаконных граффити. Госзаказчиком выступает краевое министерство информационного развития и связи. Начальная (максимальная) цена контракта — 51,3 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Как сообщается в техническом задании, система необходима для консолидации информации о выявленных граффити, ускорения и упрощения анализа изображений на наличие криминогенности.

Система должна содержать в себе данные о дате внесения и обнаружения, долготе и широте местоположения граффити, его адрес, сведения о пользователе, который внёс информацию об обнаруженном граффити, тип граффити.

Кроме этого, должны быть информация о сроке демонтажа, комментарий ответственного лица к результату демонтажа и ссылка на интернет-ресурс, имеющий связь с граффити.

Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 мая 2022 года.

Подать заявки можно до 24 августа.

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