Анна Брюханова На железнодорожной станции Няр в Пермском крае похищено оборудование Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отношении двух жителей Кизела возбуждено уголовное дело по факту кражи оборудования с железнодорожной станции Няр. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Злоумышленники с помощью подручных средств вскрыли релейный шкаф, предназначенный для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики, и выкрали монтажные провода, а также 21 малогабаритное реле.

Взлом обнаружил сотрудник железной дороги, он же сообщил о преступлении в органы полиции.

Подозреваемых в краже удалось задержать по горячим следам. Ими оказались двое жителей Кизела, 1993 и 1987 годов рождения.

Следствие установило, что похищенные медные изделия злоумышленники сдали в пункт приёма металлолома за 4,1 тыс. руб.

В отношении взломщиков возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).





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