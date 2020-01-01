Елена Синица Пермяки решили обучаться массажу и сварке Спрос на профессиональное обучение в Перми вырос за год на 32% Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным экспертов «Авито услуги», за год спрос на профессиональное обучение в Перми вырос почти на треть (+32%), в целом по стране - на 81%.

Так, по России в топ поисковых запросов в категории «профессиональное обучение» вошли сварка, массаж и ведение бухгалтерии. Лидером по популярности в России стали обучающие курсы для сварщиков (+129%). Пермяки изъявляли желание осваивать сварку на 74% чаще.





Кроме этого, на 123% чаще россияне стали обучаться массажу. Среди жителей Перми число таких желающих возросло больше средних цифр (+164%). На 90% чаще в России интересовались бухгалтерскими курсами, а в Перми — на 46%.





По данным сервиса, мастер-класс по сварке в Перми в среднем обходился в 1250 руб. Обучение бухгалтеров стоит в среднем 4 тыс. руб., а техникам массажа можно научиться чуть менее чем за 3 тыс. руб. Предложение обучающих услуг в России в разделе также выросло на 41% по сравнению с прошлым годом. В Перми этот показатель вырос на 28%.





По словам руководителя маркетинговых проектов «Авито услуги» Ивана Чулкова, россияне стремятся освоить новые профессии, отдавая предпочтение тем специальностям, которые останутся востребованными в любых условиях. Кроме этого, дополнительным фактором является возможность получить навыки быстро, «чтобы буквально через пару месяцев начать монетизировать знания и оказывать услуги».

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