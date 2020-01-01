Мария Сыропятова Мэрия Перми собирается принудительно снести пять десятков гаражей Все они расположены в Индустриальном районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Индустриальном районе Перми принудительно будут демонтированы 53 металлических гаража. Распоряжение об этом подписано главой районной администрации.

В ходе проверок специалистами районной администрации на муниципальной земле были выявлены самовольно установленные металлические гаражи (68 шт.). Все они расположены по адресам ул. Стахановская, 1а и ул. Семченко, 9.

«Для установки собственников металлических гаражей на них неоднократно размещаются уведомления с контактами специалистов администрации района, чтобы у владельцев гаражей была возможность обратиться с вопросами о сроках и порядке демонтажа», — прокомментировали ситуацию в администрации Индустриального района, добавив, что после этого 15 гаражей были демонтированы собственниками добровольно.

Принудительный демонтаж был запланирован с 27 июля, однако, как пояснили в администрации Индустриального района, пока к работам не приступили. Принудительно демонтированные гаражи и другие объекты вывозятся на место временного хранения, где хранятся в течение полугода. Получить их можно после предъявления документов, подтверждающих собственность и возмещение расходов, связанных с принудительным демонтажом.

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