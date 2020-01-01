Андрей Стрельцов ФК «Звезда» выбыл из Кубка страны В Тюмени пермская команда уступила местному клубу по пенальти Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда» матч 1/128 Кубка России по футболу сезона-2021/2022 играл в Тюмени. Соперники на предыдущем этапе турнира сумели обыграть в Перми «Амкар» по пенальти.

История повторилась. Основное время матча закончилось вничью — 0:0. Для выявления победителя пришлось пробивать пенальти. Сибиряки сумели использовать все пять попыток, а пермская команда один раз этого сделать не смогла. Итоговый счёт — 5:4.

Таким образом, «Тюмень» побеждает пермский клуб — и вновь по пенальти. Напомним, ранее в розыгрыше кубка сибиряки также после серии одиннадцатиметровых ударов сумели переиграть «Амкар-Пермь» на выезде.

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