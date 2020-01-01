Андрей Стрельцов Уроженец Прикамья стал серебряным призёром Олимпийских игр Александр Зуев завоевал награду в составе сборной страны по баскетболу 3х3 Поделиться Поделиться Твитнуть

Олимпиада Токио

На Олимпийских играх в Токио завершился финальный матч среди мужских баскетбольных сборных 3х3. Уроженец Пермского края Александр Зуев в составе нашей национальной команды стал серебряным призёром турнира.

В финальном поединке россияне в напряжённой борьбе уступили сборной Латвии.

Александр Зуев выступает за команду «Гагарин» (Московская область), но первые шаги в спорте начал делать в родном городе Березники. В юношеском возрасте четыре года играл за пермскую баскетбольную команду «Олимпиец».

Спортсмен дважды становился чемпионом мира (категория U23), чемпионом России по баскетболу 3х3 в составе БК «Гагарин», а также является первым номером рейтинга в России.

Напомним, что баскетбол 3х3 впервые был включён в программу Олимпийских игр.





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