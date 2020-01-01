Анна Брюханова
Здание бывшей поликлиники в центре Перми готовятся передать в аренду
Домом на ул. Пермской, 45 уже заинтересовались предприниматели
Пустующее здание — объект культурного наследия по адресу ул. Пермская, 45 готовятся сдавать в аренду. По данным регионального минимущества, в настоящее время разрабатывается документация для проведения аукциона.
Принято решение, что здание будет иметь административно-бытовое назначение, цена же аренды составит 1 руб. за 1 кв. м, чтобы арендатор сэкономленные средства мог направлять на восстановление здания. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.
По информации ведомства, арендой объекта уже заинтересовались предприниматели.
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