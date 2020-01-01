Анна Брюханова Здание бывшей поликлиники в центре Перми готовятся передать в аренду Домом на ул. Пермской, 45 уже заинтересовались предприниматели Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская, 45

Анна Брюханова

Пустующее здание — объект культурного наследия по адресу ул. Пермская, 45 готовятся сдавать в аренду. По данным регионального минимущества, в настоящее время разрабатывается документация для проведения аукциона.

Принято решение, что здание будет иметь административно-бытовое назначение, цена же аренды составит 1 руб. за 1 кв. м, чтобы арендатор сэкономленные средства мог направлять на восстановление здания. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.

По информации ведомства, арендой объекта уже заинтересовались предприниматели.

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