В Прикамье завершилось строительство двух проблемных домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Завершилось строительство проблемных домов на ул. КИМ, 60б в Перми и на ул. Декабристов, 36 в Чайковском. Инспекция Госстройнадзора Пермского края выдала заключения о соответствии зданий всем строительным нормам и требованиям, сообщают в краевом минстрое.

Напомним, задачу по восстановлению прав дольщиков в Прикамье на особом контроле держит губернатор Дмитрий Махонин. «Этот вопрос касается более 4 тыс. жителей края. Мы не оставим их один на один с проблемой, будем решать её до тех пор, пока последний пострадавший дольщик не заедет в свою квартиру либо не получит компенсацию», — ранее отметил глава Пермского края.



В ближайшие дни застройщики подадут в администрацию муниципальных образований документы для получения разрешений на ввод домов в эксплуатацию. Предполагается, что документы будут выданы в течение двух недель, после этого предстоит поставить объекты на кадастровый учёт, затем начнётся выдача ключей дольщикам. Сдачи двух домов ожидают 233 человека.



Оба объекта застройщики ООО «РенессансСтрой» (ул. КИМ, 60б) и ООО «Домостроительная компания» (ул. Декабристов, 36) начали строить в 2016 году. Планировалось, что дольщики заедут в квартиры в 2018 году, но девелоперы не выполнили свои обязательства в срок.



Завершение строительства этих домов по поручению губернатора Дмитрия Махонина велось под надзором регионального министерства строительства. Специалисты ведомства осуществляли еженедельный мониторинг работ на объектах, оказывали девелоперам экспертную поддержку, а руководство минстроя регулярно проводило совещания со специалистами управления Госэкспертизы, ресурсоснабжающих организаций, Инспекции государственного строительного надзора и других ведомств, чтобы застройщики могли оперативно получать рекомендации по решению проблемных вопросов.



Всего в Пермском крае пять проблемных домов, которые достраиваются силами застройщиков. Помимо домов на ул. КИМ, 60б и ул. Декабристов, 36 это объекты на ул. Пушкарской, 142, ул. Подводников, 88б и ул. Революции, 2а в Перми. Строительные работы на них продолжаются под контролем минстроя края.



Восстановление прав обманутых дольщиков в Прикамье ведётся в том числе с помощью федеральных мер поддержки. Приняты решения о завершении строительства 19 домов, для 12 из них уже ведётся разработка проектов достройки. Дольщики 17 долгостроев получают выплаты. Этот процесс близится к завершению, большинство участников долевого строительства — порядка 600 человек — средства получили.



Планируется, что в этом году Федеральным фондом защиты прав дольщиков будут приняты решения по ещё 11 домам в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.