Елена Синица За месяц кредиторская задолженность организаций края снизилась на 4% И составила 444,3 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 1 июня 2021 года суммарная задолженность (кредиторская задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам) краевых предприятий составила 1,237 млрд руб. Из них просроченная составляющая — 55,4 млрд руб., это 4,5% от общей суммы задолженности. Такие данные приводит Пермьстат.

По данным на начало июня, кредиторская задолженность организаций края составила 444,3 млрд руб. Из них 42,2 млрд руб. — просроченные платежи. Если сравнивать с маем, то уровень кредиторской задолженности снизился на 4%.





А просроченные долги возросли на 3,6%.





В целом просроченная кредиторская задолженность зафиксирована в 135 организациях края.





В промпроизводстве объём кредиторской задолженности к июню достиг 276 млрд руб., что на 7,9% меньше, чем в мае. В то же время просроченные долги выросли на 3,3% и составили 39,5 млрд руб.





При этом на долги организаций промышленного производства приходится 93,4%. В частности, 28,1% составляет задолженность организаций, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха.





Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам к июню сложилась в сумме 793,5 млрд руб. Сумма просроченных неплатежей составила 13,1 млрд руб., или 1,7% от общего объёма задолженности по кредитным обязательствам.





Сумма дебиторской задолженности по сравнению с маем возросла на 2,1%, к 1 июня 2021 года достигла 437,1 млрд руб. Объём просроченных дебиторских неплатежей за месяц снизился на 2,3% и составил 33,6 млрд руб. (7,7% от общей суммы дебиторской задолженности).





Просроченная дебиторская задолженность отмечена у 272 организаций края (30,4% от числа обследованных). В промпроизводстве края в течение мая 2021 года дебиторская задолженность увеличилась на 2%, а к 1 июня 2021 года составила 304,2 млрд руб. Её просроченная составляющая уменьшилась на 2,1% и достигла 29,7 млрд руб.

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