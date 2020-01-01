Елена Синица Прибыль краевых организаций выросла в 3,8 раза За январь — май 2021 года их сальсидированный финансовый результат составил 129,6 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба предприятия

За период с января по май 2021 года организации Пермского края получили положительный сальсидированный финансовый доход в размере 129,6 млрд руб. Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, то показатель вырос в 3,8 раза. Об этом сообщает Пермьстат.

В эту статистику не вошли субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации, бюджетные учреждения и организации с численностью до 15 человек.





Как сообщают в ведомстве, 70,2% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в 138,2 млрд руб. По сравнению с таким же периодом прошлого года этот показатель вырос в 2,4 раза.





Кроме этого, снизилась и сумма убытка нерентабельных организаций края. Если сравнивать с январём — маем 2020 года, то она уменьшилась на 62,3%. Так, сумма убытка таких предприятий за пять месяцев 2021 года составила 8,7 млрд руб.





Организации промпроизводства за этот же период вышли на положительный сальсидированный финансовый результат в сумме 119,7 млрд руб.





Доля прибыльных промпредприятий в январе — мае 2021 года составила 68,7%. А их прибыль достигла 124,4 млрд руб. Это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.