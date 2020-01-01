АО «ПЗСП» начинает сотрудничество с риелторскими агентствами Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Ощепкова

Компания ПЗСП 27 июля организовала «деловой завтрак» с участием руководителей, специалистов по маркетингу и продажам недвижимости около 20 крупнейших риелторских агентств Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба ПЗСП.

В ходе встречи активным участникам рынка недвижимости рассказали о производстве ПЗСП, представили строящиеся объекты, презентовали новый объект на ул. Яблочкова, 3, познакомили с особенностями планировок и отделки. Также были озвучены предложения о взаимовыгодном сотрудничестве по продаже квартир от ПЗСП.

По словам начальника отдела маркетинга АО «ПЗСП» Кирилла Николаева, предприятие заинтересовано расширить спектр продаж в части сложных сделок, при которых задействованы продажа вторичного жилья, объединение объектов, зачёты и пр. Охватить этот сегмент покупателей и помогут профессионалы рынка недвижимости — риелторские агентства.

Самим агентствам это выгодно, поскольку они получают комиссионные при окончании сделок. При этом чем больше сделок — тем больше комиссия, поясняет Кирилл Николаев.

Кроме того, такое сотрудничество полезно и для покупателей. Как рассказала начальник отдела недвижимости Валентина Верина, продавая своё вторичное жилье, многие покупатели теряются перед выбором новой квартиры. В свою очередь, риелторы, зная особенности всех строящихся объектов группы компаний ПЗСП, помогут подобрать клиентам идеально подходящий вариант.

На сегодняшний день идёт процесс заключения договоров между ПЗСП и агентствами. Некоторые из них уже начали работать с предприятием, а в активную фазу сотрудничество перейдёт с 1 августа.

Добавим, что сегодня Группа компаний ПЗСП, по данным Минстроя РФ, занимает первую строчку по объёмам строительства в Пермском крае. ПЗСП получил наивысший балл в рейтинге надёжности застройщиков, который составляет Единый реестр застройщиков (ЕРЗ). Кроме того, ПЗСП лидирует в рейтинге добросовестных застройщиков Перми, в том числе по уровню доверия покупателей.

*Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО «Спецстрой Яблочкова, 3».

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