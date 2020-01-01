В Пермском крае 2 августа запретят продажу алкоголя В России будет отмечаться День Воздушно-десантных войск Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В День Воздушно-десантных войск, 2 августа, в Пермском крае запрещается продажа алкоголя, сообщает ВЕТТА.

Ограничение водится согласно постановлению краевого правительства. Торговым точкам, нарушившим условия запрета продажи алкогольной продукции, грозит административный штраф от 3 тыс. до 4 тыс. руб. для должностных лиц, и для юридических — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

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