В Пермском крае похищены бюджетные средства нацпректа «Здравоохранение» Возбуждено уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Тимур Абасов

По материалам прокурорской проверки в Прикамье возбуждено уголовное дело по факту хищения выделенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение» бюджетных средств, об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сотрудниками надзорного органа установлено, что в сентябре 2019 года между госучреждением и коммерческой организацией был заключён контракт на строительство фельдшерско-акушерского пункта. Отчитываясь об исполнении договора, подрядчик внёс заведомо недостоверные сведения о якобы выполненных работах, предоставив их для оплаты заказчику. На основании фиктивных документов целевые средства, выделенные в рамках нацпроекта, в размере более 250 тыс. руб. были перечислены исполнителю работ.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения).

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