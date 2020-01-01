Директором ПКГУП «Теплоэнерго» назначен Степан Микаберидзе Новый руководитель регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Пермском крае приступил к работе с 27 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Зампред правительства Пермского края Андрей Кокорев представил вновь назначенного директора подведомственного учреждения на системном часе у губернатора, посвящённом деятельности регоператора.

Основные задачи, которые предстоит решать руководителю ПКГУП «Теплоэнерго», — повышение качества оказания услуги вывоза твёрдых коммунальных отходов по всей территории края, обновление контейнерной базы, наращивание собственных мощностей по вывозу отходов, достижение безубыточности предприятия при отсутствии субсидирования.

Губернатор Дмитрий Махонин также заострил внимание на расширении охвата населения Прикамья раздельным сбором.

— Нам просто необходима программа экологического просвещения жителей. Человек должен знать, для чего он сортирует отходы и какая в этом польза. И конечно, мы должны и дальше заинтересовывать население сортировать отходы, предоставляя скидку за услугу вывоза ТКО, — подчеркнул глава региона.

Справка:

Степан Александрович Микаберидзе родился в Тбилиси 22 марта 1980 года.

Переехал в столицу Прикамья в возрасте 6 лет. Выпускник гимназии №17, окончил её с серебряной медалью.

В 2001 году окончил Пермский государственный университет им. Горького (ПГНИУ), механико-математический факультет, специальность: прикладная математика.

После окончания вуза занимался предпринимательской деятельностью, являлся поверенным Российского фонда федерального имущества.

До назначения директором ПКГУП «Теплоэнерго» работал заместителем директора по эксплуатации спортивных сооружений в Центре спортивной подготовки Пермского края.

Спортсмен сборной Федерации по водно-моторному спорту Пермского края.

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