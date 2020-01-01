Больше всего судимых кандидатов на выборы выдвинула КПРФ Всего в выборах участвуют 60 человек с судимостями Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выборах 2021 года в Пермском крае принимают участие 60 кандидатов с судимостями: из них 28 — в Заксобрание, 13 — в гордуму Перми. Об этом рассказал на заседании Общественной палаты председатель крайизбиркома Игорь Вагин. Остальные 19 участвуют в выборах в территориях.

При этом это почти в два раза меньше, чем в 2016 году (118), но всё равно много по сравнению с другими регионами.

Больше всего судимых кандидатов выдвинула КПРФ (22). У эсеров их 13, у «Единой России», «Родины», «Коммунистов России», «Новых людей» — по четыре, у ЛДПР — два, «Партии пенсионеров» — один.

При этом 16 кандидатов скрыли свою судимость и на этом основании выбыли из предвыборной гонки. Из них шесть были выдвинуты КПРФ, по два — ЛДПР и «Родиной», по одному — Российской партией пенсионеров за справедливость, «Единой Россией», «Новыми людьми», «Коммунистами России».





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