Конкуренция на выборах в Заксобрание составляет 5,5 человек на мандат Больше всего кандидатов — в округах №25 и №7 Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На участие в выборах в Государственную думу, Законодательное собрание и Пермскую городскую думу выдвинуто 1682 кандидата. Об этом на заседании Общественной палаты края рассказал председатель крайизбиркома Игорь Вагин. По сравнению с 2016 годом количество кандидатов выросло на треть (было — 1267). Всего в выборах всех уровней (включая думы Соликамска, Большой Сосновы и Кудымкара, довыборы в думы 12 территорий) в этом году участвуют 2009 человек. В 2016 году, когда в единый день голосования выбирали составы 26 Земских собраний, было 2400 человек.

На выборы в Законодательное собрание выдвинулись 1149 кандидатов (в 2016-м — 912). Из них по партийным спискам — 986, по одномандатным округам — 163.

При этом выросло количество избирательных объединений, которые представили списки кандидатов — с семи в 2016 году до 10 в 2021. Больше всех кандидатов по спискам выдвинули «Коммунисты России» —153. На втором месте — «Единая Россия» (145), на третьем — «Справедливая Россия — За правду» (128). Меньше всего — у «Яблока» (51).

Что касается одномандатных округов, то здесь кандидатов выдвинули шесть партий. Все 30 округов «закрыли» «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР. Эсеры выдвинули 29 кандидатов, «Яблоко» — 23, «Новые люди» — 14. Ещё семь человек идут в порядке самовыдвижения.

Самая большая конкуренция — в одномандатных округах №25 и №7 (по семь человек). Самая низкая — в округе №29 (три кандидата).

В выборах в Госдуму в Пермском крае по одномандатным округам участвуют почти столько же кандидатов, что и на прошлых выборах (было 34, стало 36). Их выдвинули девять партий. Документы подали также три самовыдвиженца, но один из них уже отказался от участия в выборах. Партийные списки при этом предоставили 15 партий (совокупно 83 кандидата).

Больше всего претендентов на мандат на выборах в Пермскую гордуму — в округе №11 (11 человек). Меньше всего — в округе №16 (пять). Средняя конкуренция на этапе выдвижения составляет семь человек на мандат. Одномандатников выдвинули семь партий, 39 кандидатов идут в порядке самовыдвижения. Всего на 36 мандатов выдвинуто 495 кандидатов, из них 158 по 22 одномандатным округам и 337 по партийным спискам.

Игорь Вагин отметил, что партиям, не освобождённым от сбора подписей, для регистрации необходимо представить не менее 3832 и не более 4215 подписей на выборах в Пермскую гордуму, не менее 9950 и не более 10 945 подписей на выборах в Заксобрание.

Кандидатам-самовыдвиженцам, а также кандидатам, которых выдвинули партии, не освобождённые от сбора подписей, надо собрать от 162 до 193 подписей на выборах в гордуму. Причём все 100% будут подлежать проверке. В Заксобрание планка — от 1338 до 2570 подписей (проверят 20%), в Госдуму — от 15 553 до 15 765 подписей (также 20% подлежат проверке).

Среди нарушений на этапе выдвижения Игорь Вагин отметил некачественную подготовку пакета документов партиями. Однако, по его словам, избирком к этому подходил лояльно, отправляя уведомления. И такого же принципа будет придерживаться при регистрации. В числе лидеров по этой части — «Родина» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

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