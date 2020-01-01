У Красавинского моста в Перми затонул катер На место происшествия выехал транспортный прокурор Поделиться Поделиться Твитнуть

У Красавинского моста затонул катер / фото: Пермская транспортная прокуратура

В районе Красавинского моста в Перми 27 июля около 12 часов затонуло маломерное судно типа «Ярославец». Оно было пришвартовано к технологическому причалу. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, пострадавших нет. Спасательными силами проводятся водолазные работы по обследованию судна. На месте ЧП устанавливаются боновые заграждения для ограничения разлива топлива по акватории реки.

Причины происшествия выясняются.

К месту затопления катера для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал пермский транспортный прокурор.





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