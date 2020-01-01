Елена Синица Журналистское объединение «Четвёртый сектор» прекращает свою работу Вместо него появится неформальное содружество журналистов-фрилансеров «Артель» Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Общественная организация «Четвёртый сектор» объявила о прекращении своей деятельности. Решение связано с проведением внеплановой проверки правоохранительными органами. Об этом сообщила глава проекта Анастасия Сечина.

По словам Сечиной, причина — «якобы «Четвёртый сектор» занимается политической деятельностью».





Она поясняет, что «вкупе с наличием иностранных партнёров» проект могут отнести к иноагентам.





«Мы официально объявляем о прекращении деятельности проекта «Четвёртый сектор» во всех его воплощениях. «Четвёртого сектора» больше нет, — пишет Сечина. — Это не значит, что больше нет нас. Люди с общими ценностями, принципиально избравшие фрилансерство как форму журналистской жизни, решившие держаться вместе, имеющие за плечами мощный бэкграунд, а в голове — десятки затей и задумок. Теперь — неформальное содружество журналистов-фрилансеров «Артель».

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