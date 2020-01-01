Анна Брюханова Ресторан «L12» в Закамске закрыли из-за нарушений противопожарной безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы опечатали ресторан «L12» на ул. Ласьвинской, 12. Запрет на работу был наложен в связи с серьёзными нарушениями противопожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Ресторан расположен на первом этаже жилого дома. В ходе проверки специалисты краевой прокуратуры и управления МЧС по Пермскому краю зафиксировали ошибки в работе систем оповещения и установок противопожарной защиты, многочисленные нарушения в документации, а также отсутствие эвакуационных выходов и огнетушителей в помещениях кухни. Список выявленных нарушений прокурор направил в Кировский районный суд г. Перми, который принял решение запретить эксплуатацию помещения ресторана до устранения всех нарушений.

Сотрудники УФССП России по Пермскому краю уведомили представителей кафе о решении суда и опечатали ресторан. Однако вскоре ресторан возобновил работу, несмотря на запрет. Владельцы ресторана заявили, что устранили все нарушения, но документов, которые бы подтверждали это, не представили. Это послужило поводом для повторного выезда на адрес и наложения пломб на двери организации общепита. В отношении представителя ресторана был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.14 КоАП РФ.

Сейчас судебные приставы ждут, когда владелец ресторана документально подтвердит безопасность своего заведения, и регулярно проверяют целостность пломб на его двери.

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