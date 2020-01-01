На «Азоте» оценивают профессиональные знания сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» проходит оценка профессиональных знаний и умений персонала ключевых технологических и ремонтных подразделений.

До конца июля будут оценены знания технологического персонала цеха карбамида — 63 сотрудников, проработавших на предприятии не менее одного года: аппаратчиков, машинистов насосных и компрессорных установок, операторов котельной.

Профессиональная оценка состоит из трёх этапов. Первый — практический, непосредственно на рабочем месте сотрудник должен выполнить квалификационную работу, правильно выполнить все действия и уложиться в нормативы. Второй этап — комплексная оценка профессионально-личностных качеств каждого сотрудника руководителями цеха. До конца июля проходит третий этап, теоретический — тестирование и экзамен по билетам. Оцениваются знания по технологии производства и эксплуатации оборудования, а также в области охраны труда и промышленной безопасности.

Работникам, показавшим отличный уровень знаний и умений, будет присвоен профессиональный уровень «эксперт» или «профессионал». Таким работникам устанавливается ежемесячная надбавка к зарплате, а также предоставляется возможность стать наставником.

Анна Штырхун, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— «Профессионал» и «эксперт» — высший показатель мастерства. Сейчас на предприятии 233 сотрудника такого уровня, из них 138 человек — рабочих профессий. Чтобы сохранять и передавать свои знания, такие работники привлекаются в качестве наставников при профессиональной подготовке, адаптации и стажировке персонала, а также в качестве руководителей практики для студентов.

Профессиональную оценку персонал ключевых технологических и ремонтных подразделений проходит раз в три года в лицензированном учебном центре «Азота». Всего в этом году экзамены сдают 719 человек. Первыми проверили знания сотрудники ремонтно-производственного управления, электроремонтного цеха и цеха электроснабжения. Также в этом году запланировано провести оценку знаний работников производства аммиака и цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики.

По сообщению пресс-службы

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