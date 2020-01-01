В Перми из-за неисправности самолёта на шесть часов задержан регулярный рейс Транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В аэропорту Большое Савино 27 июля произошла задержка регулярного рейса А4 254 по маршруту Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону. Его выполняет авиакомпания «Азимут».

Как сообщили в транспортной прокуратуре, причина задержки — неисправность бортового компьютера. Перевозчик принял решение заменить воздушное судно, а время вылета перенести с 5 часов утра на 11:35.

Всего на рейс был зарегистрирован 71 пассажир, в том числе 13 детей.

Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию по оказанию пассажирам рейса всех необходимых услуг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.