За первое полугодие 2021 года в бюджет Перми поступило 17,7 млрд руб. Расходы казны составили 18,1 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Мэрия Перми отчиталась об исполнении бюджета города по состоянию на 1 июля 2021 года.

В доходную часть казны поступило 17,7 млрд руб. Это 97,7% от плана.

Бюджет выполнен по налоговым доходам — 6,4 млрд руб. (100,2% от плана), неналоговые доходы пополнили казну на 2,5 млрд руб (92,3%), безвозмездные поступления составили 8,7 млрд руб. (97,4%).

Не выполнен бюджет и по расходной части: при плановом показателе 18,3 млрд руб. фактически израсходовано 18,1 млрд.

Дефицит бюджета по плану на 1 июля 2021 года должен был составлять 225,3 млн руб., фактически он сложился на уровне 416,7 млн руб.

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