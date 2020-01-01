Все сведения о границах Перми внесены в Единый госреестр недвижимости Это повысит инвестпривлекательность краевого центра Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Данные обо всех границах Перми внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщили в управлении Росреестра по Пермскому краю.

Работы по исправлению реестровых ошибок в описании местоположения границ приграничных земельных участков были проведены в рамках эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

Наличие данных сведений в реестре упростит процедуры ведения бизнеса, считают специалисты, а следовательно, повысит инвестиционную привлекательность краевого центра.





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