Все сведения о границах Перми внесены в Единый госреестр недвижимости
Это повысит инвестпривлекательность краевого центра
Данные обо всех границах Перми внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщили в управлении Росреестра по Пермскому краю.
Работы по исправлению реестровых ошибок в описании местоположения границ приграничных земельных участков были проведены в рамках эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.
Наличие данных сведений в реестре упростит процедуры ведения бизнеса, считают специалисты, а следовательно, повысит инвестиционную привлекательность краевого центра.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.