Олеся Максименко Замглавы администрации Куеды привлечена к административной ответственности Чиновница необъективно рассмотрела заявление гражданина Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Тимур Абасов

Замглавы Куединского муниципального округа не в полной мере и необъективно рассмотрела заявление гражданина. Кроме того, ответила ему не по существу заявленных вопросов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В отношении чиновницы возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка №1 Куединского судебного района Пермского края назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 5 тыс. руб.

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