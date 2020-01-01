Олеся Максименко
Замглавы администрации Куеды привлечена к административной ответственности
Чиновница необъективно рассмотрела заявление гражданина
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Замглавы Куединского муниципального округа не в полной мере и необъективно рассмотрела заявление гражданина. Кроме того, ответила ему не по существу заявленных вопросов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
В отношении чиновницы возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка №1 Куединского судебного района Пермского края назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 5 тыс. руб.
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