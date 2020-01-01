Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Выступления Теодора Курентзиса и MusicAeterna в Зальцбурге можно будет увидеть и услышать дистанционно Трансляции начинаются уже сегодня Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Марко Борелли

Сегодня начинаются показы основной — оперной — программы Зальцбургского фестиваля. Открывает её опера Моцарта «Дон Жуан» в постановке режиссёра Ромео Кастеллуччи под музыкальным руководством Теодора Курентзиса. В постановке принимают участие оркестр и хор MusicAeterna. В партии Донны Анны выступит солистка Пермской оперы Надежда Павлова.

Европейские и российские теле- и радиокомпании будут транслировать оперу, а также другие выступления MusicAeterna на Зальцбургском фестивале.

В этом году крупнейший и наиболее престижный смотр в мире академической музыки — Зальцбургский фестиваль — продолжает отмечать 100-летие. Основные торжества были намечены на прошлый фестиваль, однако были перенесены из-за пандемии Covid-19. Перенесена была и новая постановка «Дон Жуана». Эта опера знаковая в юбилейной программе: именно она стала первой оперной постановкой в истории фестиваля 100 лет назад, и сейчас публика с нетерпением ждёт новую трактовку.

Свою версию оперы Ромео Кастеллуччи и Теодор Курентзис представят публике сегодня, 26 июля, на главной площадке фестиваля — Большой фестивальной сцене.

Теодор Курентзис, дирижёр:

— Это нечто совершенно новое — совершенно новый взгляд на оперу «Дон Жуан», не противоречащий замыслу композитора, в то время как современные постановщики часто меняют сюжет, поскольку всё уже сделано до них, и им приходится изменять драматургию. Но нет, здесь мы видим полное соответствие оригинальной драматургии. Ничья роль в опере не урезана. В то же время Ромео подчёркивает истину, которая всегда была в этой опере, но никто её не замечал. Для меня большая честь принимать участие в такой постановке и работать с человеком, у которого такое видение.

«Дон Жуан» на Зальцбургском фестивале станет третьей совместной работой Теодора Курентзиса и Ромео Кастеллуччи. В 2014 году они представили свое радикальное прочтение «Весны священной» Стравинского на RUHRtriennale в Германии, четыре года спустя их «Жанна на костре» Артюра Онеггера открыла Дягилевский фестиваль в Перми.

Ромео Кастеллуччи, режиссёр:

— В работе с Теодором мы имеем возможность для безграничной персонификации. У нас одинаковое видение искусства, его задачи идентичны для нас. Работа Теодора замечательна: я могу описать её как горящую, страстную. Это не консервация, а всегда что-то актуальное, живое. Когда я услышал запись «Дон Жуана» Теодора, я понял, что должен принять предложение о совместной работе.

Партию Дон Жуана в новой постановке исполнит итальянский баритон Давиде Лучано, Донны Анны — солистка Пермской оперы Надежда Павлова.

Фото: Рут Вальц

Следующие показы «Дон Жуана» на фестивале состоятся 29 июля, 4, 7, 10 и 20 августа.

MusicAeterna, помимо оперной премьеры, представит на Зальцбургском фестивале три концертные программы. 21 июля два хора Теодора Курентзиса — MusicAeterna и MusicAeterna byzantina — уже исполнили сочинения европейской и русской духовной музыки нескольких веков в программе Lux Aeterna (пермские зрители видели её на Дягилевском фестивале в июне этого года).

2 августа в исполнении MusicAeterna прозвучат две последние симфонии Моцарта: 40-я и 41-я (и эту программу на Дягилевском фестивале тоже видели). В этот же день на одной из главных фестивальных площадок — Фельзенрайтшуле — MusicAeterna представит избранные вокальные и инструментальные сочинения Жана Филиппа Рамо в одной из самых популярных своих программ Тhе Sound of Light.

Выступления MusicAeterna на Зальцбургском фестивале можно будет увидеть и услышать в теле- и радиотрансляциях.

Австрийская радиостанция Ö1 и румынское Radio Romania Muzical будут транслировать «Дон Жуана» уже сегодня в прямом эфире. Начало в 21:00 по пермскому времени.

Запись премьеры будет представлена в эфире четырёх радиостанций: немецких BR-Klassik (28 июля в 23:05) и ARD (31 июля в 23:04), российской радиостанция «Орфей» (3 августа в 01:00) и швейцарской SRF2 culture (15 августа в 23:00).

Увидеть постановку можно будет в эфире телеканалов ORF2 и Arte 8 августа, начало показа — в 01:05.

14 августа в 23:15 концерт из двух симфоний Моцарта покажет австрийский телеканал 3SAT.

Время начала трансляций везде указано пермское.

По материалам пресс-службы MusicAeterna

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