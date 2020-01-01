Елена Синица Проекты генплана и правил землепользования Кунгура оценили в 26,3 млн руб. Работы необходимо завершить до 1 декабря 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление градостроительства администрации Кунгура ищет подрядчика для подготовки проекта генерального плана, проекта правил землепользования и застройки муниципального образования. Начальная (максимальная) цена контракта — 26,3 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию исполнитель должен разработать концепцию и проект генплана, проект правил землепользования и застройки, подготовить документы для передачи в Единый государственный реестр недвижимости.





Работы необходимо завершить к 1 декабря 2022 года.





Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 августа.

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