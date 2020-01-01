Елена Синица На пермском заводе «Синергия» погиб рабочий Причины и обстоятельства произошедшего выясняются Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ООО «Завод «Синергия» 24 июля погиб рабочий. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую Госинспекцию труда.

Сообщается, что при выполнении работ по прессованию плунжера металлическая деталь вылетела из пресса. Затем она переломилась и упала на голову работнику.





Сейчас государственный инспектор труда края выясняет причины и обстоятельства произошедшего.





По результатам расследования будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.