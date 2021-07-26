Что влияет на стоимость КАСКО? Поделиться Поделиться Твитнуть

КАСКО — добровольное страхование автомобиля. Оно, в отличие от ОСАГО, распространяется не только на гражданскую ответственность, но и на собственно транспортное средство. Это позволяет получить компенсацию на ремонт авто независимо от того, кто является виновником происшествия, подключить дополнительные опции. Главным вопросом, который остаётся открытым для многих автовладельцев, является стоимость. Многих интересует то, как узнать стоимость полиса ещё на этапе оформления, имея возможность внести соответствующие изменения.

Как узнать стоимость полиса добровольного страхования на машину?

Электронное КАСКО открыло для автовладельцев возможность оформить добровольный полис без посещения офиса страховой компании и узнать точную, а не приемлемую стоимость. Сделать это возможно посредством специального калькулятора на этапе приобретения полиса. Такой есть в «Тинькофф банке».

Чтобы рассчитать КАСКО на авто в режиме онлайн, необходимо осуществить несколько простых действий:

Эти два простых шага позволяют узнать итоговую стоимость приобретаемого КАСКО. Наряду с вопросом расчёта многих интересует то, от чего она зависит. На цену полиса добровольного страхования авто влияет множество факторов:

Оплата осуществляется только после заполнения платёжных реквизитов.

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