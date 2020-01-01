В Пермском крае отменили запрет на посещение лесов Ограничения были введены 14 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Жителям Пермского края снова разрешили посещать леса. Согласно приказу главы краевого министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Дмитрия Белановича введённые 14 июля ограничения пребывания граждан в лесах отменяются.

Запрет на прогулки, сжигание мусора и разведение костров в трёх десятках территорий вводился на период высокой пожароопасности.

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