Олеся Максименко COVID-19: новые заболевшие — в 30 муниципалитетах Прикамья В Перми выявлено 176 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи COVID-19 выявлены в 30 муниципалитетах Пермского края. Наибольшее количество заболевших — 176 — в столице региона, ещё 36 инфицированных — в Соликамском городском округе, 24 — в Пермском муниципальном районе.

22 диагноза COVID-19 поставлены Добрянском городском округе, 21 — в Березниках, 19 — в Лысьвенском городском округе, по 17 — в Краснокамском и Чернушинском городских округах.

Также коронавирус подтверждён у 13 жителей Кизела и 12 жителей Кудымкара. По семь заразившихся — в Чердынском и Осинском городских округах и Кудымкарском и Юсьвинском муниципальных округах, шесть — в Кунгурском муниципальном округе.

По четыре случая заболевания — в Чайковском, Кунгуре, Суксунском, Чусовском и Бардымском округах, по три — в Губахе, Верещагинском округе и ЗАТО Звёздный, по два — в Большесосновском муниципальном районе и Октябрьском городском округе, по одному — в Очёрском, Юрлинском, Еловском, Карагайском и Кишертском округах.

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